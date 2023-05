Varuh z delavnico za nevladne organizacije o možnostih nadzora izvajanja zavez glede spoštovanja človekovih pravic

Ljubljana, 10. maja - Varuh človekovih pravic je v sodelovanju z ljubljansko pravno fakulteto in Centrom za državljanske in politične pravice iz Ženeve organiziral delavnico o sodelovanju nevladnih organizacij pri izvajanju nadzora nad obveznostmi države glede človekovih pravic. Na njej so nevladnike seznanili z možnostmi, ki jih imajo pri tem, je sporočil Varuh.