Stekla dela na drugi polovici odseka železnice Brezovica-Borovnica

Brezovica, 10. maja - Nadgradnja levega tira železniške proge na odseku Brezovica-Borovnica je zaključena, dela, ki se izvajajo v okviru projekta nadgradnje železnice od Ljubljane do Divače, se tako selijo na desni tir. Zaporo na njem so vzpostavili danes in bo trajala predvidoma štiri mesece, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.