Okoljske organizacije: Slovenija s prenovo NEPN ne sledi ciljem pariškega sporazuma

Ljubljana, 10. maja - Članice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki skupaj združujeta prek 60 okoljskih organizacij, opozarjajo, da Slovenija s prenovo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ne sledi zavezujočim ciljem pariškega sporazuma. Kot so zapisali, je skrajni čas za začrtanje ambicioznih ciljev in ukrepov na tem področju.