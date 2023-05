Evropski parlament Kosovo in Srbijo poziva k normalizaciji odnosov

Strasbourg, 10. maja - Evropski parlament je v danes sprejetih poročilih Kosovo in Srbijo pozval k normalizaciji odnosov, kar je predpogoj za pristop držav k uniji. Glede Srbije so ob tem poudarili, da bi morala pristopna pogajanja napredovati samo, če bi upoštevala sankcije proti Rusiji in dosegla znaten napredek pri reformah.