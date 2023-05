Panelisti: Nakupe vse bolj narekujejo udobje, hitrost in priročnost

Ljubljana, 10. maja - Nakupovalne navade potrošnikov so se v zadnjih štirih letih izrazito spremenile, tudi na področju nakupovanja živil. Vse bolj jih narekujejo udobje, hitrost in priročnost, so ugotavljali panelisti na današnji okrogli mizi o nakupnih navadah v Ljubljani. Na slovenskem trgu je po njihovem prostora za rast še ogromno.