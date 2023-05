Sindikat dostavljalcev napoveduje stopnjevanje sindikalne aktivnosti

Ljubljana, 10. maja - Sindikat dostavljalcev zaradi zavrnitve zahteve za začetek kolektivnih pogajanj s strani vodstev Wolta in Glova v Sloveniji napoveduje stopnjevanje sindikalne aktivnosti. Kot so sporočili iz sindikata, odgovori družb jasno izkazujejo, da si Wolt in Glovo ne želita pristopiti k pogajanjem in ne spoštujeta socialnega dialoga.