Raziskava: Cilje glede spolne uravnoteženosti v vodstvu dosegla Pošta Slovenije

Ljubljana, 10. maja - Napredek glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora so med januarjem in aprilom naredilo šest slovenskih družb. Pri tem je Pošta Slovenije dosegla cilj 40-odstotne zastopanosti manj zastopanega spola v nadzornem svetu in 33-odstotne v nadzornem svetu in upravi skupaj, medtem ko je Intereuropa svoj položaj še izboljšala.