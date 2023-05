V Portorožu poteka 25. Slovenska turistična borza z udeležbo iz več kot 30 držav

Portorož, 10. maja - V Portorožu danes poteka osrednji del Slovenske turistične borze, ki se je letos udeležuje 150 slovenskih in 150 tujih podjetij iz več kot 30 držav. Dogodek, na katerem so navzoči turistični agenti z vsega sveta, je velika priložnost za utrjevanje stikov in nove posle, je za STA med uradnim obhodom borze povedala direktorica STO Maja Pak.