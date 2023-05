Golob obrtnikom in podjetnikom zagotovil dialog

Ljubljana, 10. maja - Vlada se bo vseh ukrepov lotevala na podlagi dialoga, je predstavnikom obrti in podjetništva na današnjem forumu v Ljubljani zagotovil predsednik vlade Robert Golob. Ti so na vlado naslovili 125 zahtev. Kot so poudarili, se zavedajo, da vseh ne bo mogla uresničiti, pričakujejo pa, da bo to storila vsaj pri najpomembnejših.