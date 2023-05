Premier in predsednica republike o potrebnosti nacionalnega konsenza na področju zdravstva

Ljubljana, 10. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta se danes zjutraj sestala na rednem delovnem srečanju. Spregovorila sta o aktualnih zadevah in izpostavila nujnost iskanja nacionalnega konsenza pri rešitvah na področju zdravstva, so po pogovoru izpostavili na spletnih straneh vlade in urada predsednice.