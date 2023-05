V Portorožu poteka 25. Slovenska turistična borza

Portorož, 10. maja - V Portorožu danes poteka osrednji del vsakoletne Slovenske turistične borze, ki se je letos udeležuje 150 slovenskih in 150 tujih podjetij. Dogodek, na katerem so navzoči turistični agenti z vsega sveta, je velika priložnost za utrjevanje stikov in sklepanje novih poslov, je za STA med uradnim obhodom borze povedala direktorica STO Maja Pak.