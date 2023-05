Pobuda za kolesarjenje v službo vsaj enkrat tedensko

Ljubljana, 10. maja - Ob današnji predstavitvi pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki se je začela v ponedeljek, so organizatorji in sodelujoči pozvali h kolesarjenju v službo vsaj enkrat tedensko. Poudarili so, da prebivalci Slovenije 85 odstotkov poti opravimo z avtomobili, kolesarjenje pa bi pripomoglo k boljšemu zdravju, varovanju okolja in zmanjšanju prometa.