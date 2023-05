Prek lokalne akcijske skupine od Turjaka do Kolpe do evropskih sredstev 50 projektov

Kočevje, 10. maja - Lokalna akcijska skupina (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je doslej do sofinanciranja z evropskimi sredstvi pomagala 50 projektom. Trenutno zaključujejo aktivnosti za črpanje sredstev iz programskega obdobja 2014-2020 in se pripravljajo na novo programsko obdobje do leta 2027.