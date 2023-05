Evropski poslanci: V zvezi z zelenim prehodom je treba prisluhniti kmetom

Strasbourg, 10. maja - Evropska komisarka Mairead McGuinness in evropski poslanci so se v današnji razpravi v Evropskem parlamentu o vlogi kmetijstva pri zelenem prehodu strinjali, da je treba prisluhniti kmetom. Več poslancev je bilo kritičnih do predlogov komisije glede zmanjševanja uporabe pesticidov, komisarka pa je poudarila, da so predlogi namenjeni pomoči kmetom.