Ljubljanska borza blizu izhodišča

Ljubljana, 10. maja - Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi se danes v povprečju niso veliko spremenili, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,09 odstotka. Dražijo se delnice Krke in NLB, slednje so tudi najprometnejše, indeks pa najbolj navzdol vlečejo delnice Telekoma, Cinkarne in Triglava.