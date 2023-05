V Kinodvoru od maja do septembra štiri japonske filmske klasike

Ljubljana, 10. maja - V Kinodvoru si bo mogoče od maja do septembra ogledali štiri japonske filmske klasike. V maju bosta na sporedu dva filma Shoheia Imamure - Balada o Narayami in Globoka hrepenenja bogov, konec poletja bosta sledila dva filma Yasujira Ozuja - Okus riža z zelenim čajem in Potovanje v Tokio.