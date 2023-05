Komisija Pravičnost in mir nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 10. maja - Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na današnji novinarski konferenci je član komisije Roman Globokar opozoril, da še tako izpopolnjen zakon ne more preprečiti zlorab. Bolni in trpeči pa potrebujejo priznanje, da je njihovo življenje dragoceno.