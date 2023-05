Vreme: Od zahoda se bo pooblačilo tudi v zahodnih krajih

Ljubljana, 10. maja - Dež se bo čez dan počasi širil v notranjost, na severovzhodu bo do večera ostalo suho. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, v vzhodni Sloveniji do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo oblačno in deževno, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji se bo oblačnost trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se iznad zahodne Italije pomika proti Jadranu. S šibkim vzhodnikom k nam priteka precej vlažen in dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno in deževno, v krajih vzhodno od nas pa dopoldne še deloma sončno in ves dan suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V četrtek dopoldne bo dež zajel tudi kraje vzhodno od nas. Popoldne bo ob severnem Jadranu večinoma suho s krajšimi sončnimi obdobji.

Biovreme: Danes in v četrtek bo obremenitev zaradi vremena zmerna. Kazala se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in utrujenost.