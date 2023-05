Glasner po koncu sezone zapušča Eintracht

Frankfurt, 10. maja - Nemški nogometni prvoligaš Eintracht Frankfurt in trener Oliver Glasner se po dveh letih predčasno razhajata, so potrdili v vodstvu kluba. Oseminštiridesetletni Avstrijec, ki je imel pogodbo do konca sezone 2023/24, je poleti 2021 iz Wolfsburga prišel na mesto glavnega trenerja in v sezoni 2021/22 Eintracht popeljal do naslova v evropski ligi.