V Kranju 28-letnik z ostrim predmetom huje poškodoval drugega moškega

Kranj, 10. maja - Gorenjski policisti so bili v torek zvečer okoli 19.30 obveščeni o dogodku na območju Kranja, v katerem je 28-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval drugega moškega. Poškodovanega moškega je reševalno vozilo prepeljalo v zdravstveno ustanovo, osumljenca pa so policisti prijeli na kraju dogodka in mu odvzeli prostost.