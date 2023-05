Voditelji Aseana globoko zaskrbljeni zaradi nasilja v Mjanmaru

Džakarta, 10. maja - Voditelji Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) so na današnjem vrhu izrazili globoko zaskrbljenost zaradi nenehnega nasilja v Mjanmaru in ponovno pozvali k njegovi prekinitvi. Prav tako so obsodili nedavni napad na njihov diplomatski konvoj, ki je koordiniral humanitarno pomoč za Mjanmar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.