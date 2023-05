Ana Gros z Györom nad dvakratne prvakinje

Budimpešta, 10. maja - Po torkovem žrebu parov zaključnega turnirja rokometne lige prvakinj, ki bo 3. in 4. junija v Budimpešti, je znano, da bo slovenska reprezentantka Ana Gros z madžarskim Györom izzvala Vipers Kristiansand. Rokometašice norveškega kluba so sicer dvakratne zaporedne prvakinje. Drugi par bo madžarsko-danski, in sicer Ferencvaros - Esbjerg.