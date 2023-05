Dallas izenačil v končnici NHL, Carolina povedla s 3:1

Seattle/Newark, 10. maja - Hokejisti Dallas Stars so dobili četrto tekmo polfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NHL. S 6:3 so v gosteh ugnali Seattle Kraken in dvoboj končnice izenačili na 2:2. Carolina Hurricanes pa so le še zmago oddaljeni od napredovanja v finale vzhodne konference, potem ko so s 6:1 prav tako v gosteh ugnali New Jersey Devils.