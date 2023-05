Trump sodbo newyorške porote označil za nadaljevanje največjega lova na čarovnice

New York, 10. maja - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je torkovo odločitev newyorške porote, ki ga je v civilni tožbi kolumnistke E. Jean Carroll razglasila za krivega spolne zlorabe in obrekovanja in mu naložila odškodnino v višini pet milijonov dolarjev, označil za sramotno in nadaljevanje največjega lova na čarovnice v zgodovini, poročajo ameriški mediji.