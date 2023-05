Philadelphia in Denver povedla v konferenčnih polfinalih NBA

Boston, 10. maja - Košarkarji Philadelphia 76ers so prišli do odličnega izhodišča v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA. V boju na štiri zmage so zanesljivo dobili peto tekmo v gosteh pri Boston Celtics s 115:103 in povedli s 3:2. Na zahodu so si prednost 3:2 priigrali Denver Nuggets, za katere je Slovenec Vlatko Čančar tokrat odigral dve minuti.