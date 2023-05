V ZDA kazenska ovadba zoper republikanskega kongresnika Santosa

New York, 10. maja - Ameriški zvezni tožilci so zaradi škandalov z izmišljenimi podatki v njegovem življenjepisu in spornega ravnanja z donacijami med volilno kampanjo vložili kazensko ovadbo proti newyorškemu republikanskemu kongresniku Georgeu Santosu, je v torek poročala televizija CNN. Santos mora že danes priti pred zvezno sodišče v New Yorku.