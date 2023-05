Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so bili previdni predvsem zaradi prihajajočih podatkov o cenah življenjskih potrebščin, ki bodo ključnega pomena pri prihodnjih odločitvah ameriške centralne banke (Fed) glede monetarne politike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.