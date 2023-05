Fotograf in kurator Luciano Zuccaccia s spletno zbirko fotoknjig o protestih

Ljubljana, 9. maja - Na povabilo Inštituta za kulturne in spominske študije pri ZRC SAZU je urednik in kurator Luciano Zuccaccia iz Italije predstavil svoj projekt zbiranja in objavljanja fotoknjig, posvečenih protestom po vsem svetu. Fotoknjige o protestih od leta 2020 zbira na spletni platformi www.protestinphotobook.com, na njej so tudi tri iz Slovenije.