V gozdnih požarih v Sibiriji umrlo najmanj 21 ljudi

Čeljabinsk, 9. maja - V sibirski regiji Kurgan v Rusiji je zaradi gozdnih požarov v zadnjih dneh umrlo najmanj 21 ljudi, 14 pa je bilo poškodovanih, so po navedbah tujih tiskovnih agencij poročali ruski mediji. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo. Požari so uničili več kot 40 hiš, več vasi pa so morali evakuirati.