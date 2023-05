Predstavnika kulture in športa v DS bodo volili še enkrat

Ljubljana, 9. maja - Državna volilna komisija bo v četrtek odločala o razpisu ponovnih volitev državnega svetnika, predstavnika za področje kulture in športa. Po volitvah novembra lani je sicer to svetniško mesto zasedel Tomaž Horvat, a je društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija uspelo s pritožbo na ustavnem sodišču.