Christa Degouchi boljša od Haruke Funakubo

Doha, 9. maja - Kanadčanka Christa Deguchi je nova svetovna prvakinja v judu v kategoriji do 57 kg. V velikem finalu v Dohi je hitro opravila z Japonko Haruka Funakubo in osvojila svoj drugi naslov. Japonka je v osmini finala izločila slovensko tekmovalko Kajo Kajzer in še drugič v karieri osvojila srebro.