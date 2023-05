V središču Maribora uhajal plin, poškodovanih ni

Maribor, 9. maja - V objektu na Koroški cesti 1 v središču Maribora je danes okoli 15. ure prišlo do izpusta večje količine zemeljskega plina. Pristojne službe so del območja iz preventivnih varnostnih razlogov zaprle in izpraznile. Poškodovanih ni bilo, je sporočil poveljnik štaba civilne zaščite Mestne občine Maribor Samo Robič.