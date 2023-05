Vreme: Ponoči bo oblačno

V sredo bo pretežno oblačno, na vzhodu bo sprva še nekaj jasnine. Dopoldne bo na zahodu začelo deževati, padavine se bodo popoldne počasi širile proti vzhodu. Na severovzhodu bo ostalo večinoma suho. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od deset do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo padavin manj, tam so možna tudi krajša sončna obdobja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Sveže bo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Naši kraji so na robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad severovzhodno Evropo. Z vzhodnim vetrom k nam doteka prehodno bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas oblačno, proti jutru se bodo tam že pojavljale padavine. Več jasnine bo po sosednjih pokrajinah vzhodne Avstrije in severne Hrvaške ter na Madžarskem. V sredo bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno in deževno, v krajih vzhodno od nas pa dopoldne še deloma sončno in suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.