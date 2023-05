Ob letošnjem dnevu Evrope največ o dosežkih, odgovornostih in prihodnosti EU

Kijev/Strasbourg/Ljubljana, 9. maja - Države članice Evropske unije danes v spomin na začetek evropskega povezovanja pred več kot 70 leti praznujejo dan Evrope. Evropski voditelji, vključno s slovenskimi, so v svojih govorih in zapisih največ pozornosti namenili dosežkom, odgovornostim in prihodnosti unije, predvsem v luči podnebnih sprememb in vojne v Ukrajini.