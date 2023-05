NLB konec maja zapira pet poslovalnic

Ljubljana/Prevalje, 9. maja - NLB konec maja zapira poslovalnice Koseze, Mirna, Prevalje, Rogašovci in Trzin. Gre za nadaljevanje optimizacije poslovne mreže NLB, za katero so se v banki odločili na podlagi analize ključnih kriterijev. Bankomati ob enotah, ki se zapirajo, ostajajo na sedanji lokaciji, zagotavljajo v banki. Razočaranje ob zapiranju so izrazili na Prevaljah.