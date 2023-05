Na Forumu obrti in podjetništva o letošnjih zahtevah do vlade

Ljubljana, 10. maja - OZS danes v Ljubljani pripravlja 18. Forum obrti in podjetništva, na katerem bodo vladi predstavili svoje najpomembnejše letošnje zahteve. V prvem delu foruma bo pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom, v drugem pa se bodo s predsednikom državnega sveta in ministri pogovarjali o predlogih in rešitvah za lažje poslovanje.