Odstranili posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem

Ljubljana, 9. maja - Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, zaradi katere je bila cesta zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, ostaja zaprt počasni pas, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi zastoja na primorski avtocesti na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone.