Zimbabvejska književnica Dangarembga dočakala oprostilno sodbo

Harare, 9. maja - Večkrat nagrajena zimbabvejska književnica, filmska ustvarjalka in aktivistka Tsitsi Dangarembga je uspela s pritožbo na vrhovno sodišče, ki jo je kot drugostopenjsko sodišče v začetku tedna oprostilo. 64-letno književnico so v njeni domovini septembra lani obsodili na šest mesecev pogojnega zapora s preskusno dobo petih let in denarno kazen.