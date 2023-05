Ministrstvo zavrača očitke o domnevnih nepravilnostih pri vodenju seje sveta UKC Maribor

Ljubljana, 9. maja - Ministrstvo za zdravje zavrača očitke, ki se pojavljajo v javnosti, o domnevnih nepravilnostih pri vodenju ponedeljkove seje sveta UKC Maribor, na kateri so člani sveta zavoda izglasovali začetek postopka za razrešitev direktorja Antona Crnjaca. Poudarjajo, da so ti očitki neupravičeni in da se je predsednik sveta zavoda držal predpisov.