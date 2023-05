Nova generalna sekretarka avstrijskih Zelenih Slovenka Olga Voglauer

Dunaj, 9. maja - Koroška Slovenka Olga Voglauer je nova generalna sekretarka avstrijske stranke Zelenih, je danes sporočil vodja stranke Werner Kogler. 42-letna poslanka avstrijskega parlamenta, ki se je ob imenovanju predstavila kot "zelena s srcem in dušo", je obljubila, da si bo prizadevala za krepitev stališč stranke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kogler je na novinarski konferenci pohvalil predanost in strokovnost Olge Voglauer ter zanikal, da je njeno imenovanje znamenje priprav Zelenih na parlamentarne volitve. Generalni sekretar je v stranki namreč odgovoren za vsebino in organizacijo, zlati med volilnimi kampanjami, poroča avstrijski časnik Die Presse.

Kljub temu, da se koroški Slovenki na zadnjih deželnih volitvah kot glavni kandidatki ni uspelo uvrstiti v koroški parlament, se je po besedah Koglerja izkazala za močno borko. "Zato menim, da je Olga Voglauer kot ženska z močjo in zagonom za naprej prava izbira," je dejal vodja avstrijskih Zelenih in dodal, da bi bilo tudi za druge stranke dobro, da na položaj generalnega sekretarja imenujejo samozavestne in kompetentne ženske.

Voglauer se je ob imenovanju predstavila kot koroška Slovenka, ekološka kmetica in "zelena s srcem in dušo". Kot je dejala, se je prav zaradi tega leta 2017 pridružila stranki. Čeprav se Zelenim na volitvah marca letos ni uspelo uvrstiti v deželni parlament Koroške, pa jim je po njenih besedah uspelo stranko poenotiti, gojiti dialog in "pridno delati na prihodnosti".

Kot je še dejala nova generalna sekretarka, želi z dobrim delom nadaljevati tudi na zvezni ravni, saj Avstrija potrebuje politiko, ki se bo s podnebnimi spremembami soočila na socialno pravičen način ter s ciljem, da bodo vsi državljani živeli dobro.

Ob tem je poudarila tudi pomen obrambe liberalne demokracije in pravne države, pa tudi obrambno manjšin pred skrajno desnico, ki želi po njenih besedah razdeliti avstrijsko družbo. Ena od pomembnejših nalog Zelenih je, da se temu zoperstavijo, je dejala v izjavi za avstrijsko televizijo ORF v slovenskem jeziku.

Avstrijski Zeleni so imeli doslej generalnega sekretarja le enkrat, in sicer Thima Fiesla v letih 2019 in 2020.

Voglauer se je rodila 3. oktobra 1980 v Bilčovsu. V Celovcu je obiskovala Slovensko gimnazijo ter Dvojezično trgovsko akademijo, zatem pa je na Dunaju študirala kmetijstvo. Leta 2010 je od staršev prevzela kmetijo v Bilčovsu in jo preoblikovala v ekološko kmetijo, specializirano za mlečne proizvode. Vodenje Zelenih avstrijske Koroške je prevzela junija 2019, istega leta je bila tudi izvoljena v avstrijski parlament.