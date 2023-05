Predlog zakona o centralnem kreditnem registru v javni obravnavi

Ljubljana, 9. maja - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog novega zakona o centralnem kreditnem registru, ki nadgrajuje obstoječi zakon. Predlog zasleduje cilj za bolj pregledne in celovite baze podatkov o kreditnih poslih in dolžnikih. Zainteresirani lahko mnenja in predloge oddajo do 9. junija.