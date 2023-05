Podzemni kablovod Bovec-Kobarid bi lahko bil nared do konca leta 2024

Bovec/Kobarid/Tolmin, 10. maja - Elektro Primorska v Posočju izvaja dva večja projekta, s katerima želi Bovški kotlini in Baški grapi zagotoviti zanesljivejšo preskrbo z električno energijo. Prvi je podzemna povezava med Kobaridom in Bovcem, ki naj bi jo dokončali do konca leta 2024, drugi pa povezava Podbrda z Bohinjsko Bistrico, za katero bodo ponavljali razpis za izvajalca.