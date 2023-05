Pri Korčuli našli ostanke 7000 let stare ceste

Zadar, 9. maja - Hrvaški arheologi so v podvodnih raziskavah potopljenega neolitskega najdišča Soline na otoku Korčula našli ostanke ceste, stare skoraj sedem tisoč let, so sporočili z Univerze v Zadru. Cesta je povezovala potopljeno prazgodovinsko naselje hvarske kulture z obalo otoka Korčula.