V nesreči avtobusa v Indiji umrlo več kot 20 ljudi

New Delhi, 9. maja - Indijske oblasti so danes sporočile, da je avtobus v zvezni državi Madja Pradeš zapeljal z mostu na višini približno šestih metrov. V nesreči je umrlo najmanj 21 ljudi, med njimi tudi trije otroci. Lokalni mediji poročajo, da je voznik zaspal za volanom in nato tudi pobegnil s kraja nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.