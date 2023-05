Umrl akademik biolog Boris Sket

Ljubljana, 9. maja - Umrl je akademik biolog Boris Sket. Med drugim je bil profesor zoologije nevretenčarjev in speleobiologije na biološkem oddelku Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, prodekan biotehniške fakultete in rektor ljubljanske univerze. Kot piše na spletni strani SAZU, so njemu v čast poimenovali okoli 40 živalskih vrst in par rodov.