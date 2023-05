Suša v Španiji ogroža sektor proizvodnje oljčnega olja

Madrid, 13. maja - Dlje časa trajajoča suša in visoke temperature so v Španiji, največji proizvajalki oljčnega olja na svetu, povzročile strah glede letošnjega pridelka oljk, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Tamkajšnji kmetje opozarjajo na "katastrofo", svetovne cene oljčnega olja pa so zaradi težav v Španiji v zadnjem letu močno poskočile.