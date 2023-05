Pri NZS bodo analizirali organizacijo finala pokala

Brdo pri Kranju, 9. maja - Nogometna zveza Slovenije je v soboto v Celju organizirala finale slovenskega pokala. Pokal, ki ga je osvojila Olimpija po zmagi z 2:1 nad Mariborom, je minil v znamenju izgredov navijačev in prekinitve po uri tekme, ko so Viole na igrišče zmetale kup pirotehnike in nekaj stolov. Pri NZS so napovedali temeljito analizo in revizijo organizacije.