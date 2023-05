Zamejska knjigarna Haček med petimi najboljšimi avstrijskimi knjigarnami

Ob knjigarni Haček so bile za najboljšo avstrijsko knjigarno izbrane še knjigarna Buch & Boot iz mesta Altaussee na avstrijskem Štajerskem, dunajska knjigarna Orlando, knjigarna Rapunzel iz Dornbirna na Predarlskem ter knjigarna Stephan Lauf v zgornjeavstrijskem Baunau. Dodatno šesto nagrado za najboljšo poslovalnico, ki je ne spremlja denarna nagrada, je prejela salzburška knjigarna Rupertus.

V utemeljitvi je žirija, kot na svoji spletni strani poroča tednik koroških Slovencev Novice, med drugim zapisala, da je knjigarna Haček z večjezičnostjo važen posrednik kulture in literature v obmejnem prostoru avstrijske Koroške ter da je Haček z branji in prireditvami tudi pomemben kulturni center v Celovcu.

Knjigarna Haček je druga knjigarna avstrijske Koroške, ki je prejela to nagrado. Leta 2018 jo je prejela celovška knjigarna Heyn.

Knjigarna Haček v središču Celovca ponuja knjige v slovenskem kot tudi v nemškem jeziku. Težišče predstavlja slovenska literatura v nemških prevodih. Ponuja tudi jezikovne učbenike, vodiče in zemljevide ter knjižno ponudbo v obeh jezikih za najmlajše bralce, šolarje in dijake. Zanje so na voljo tudi različne glasbene zgoščenke, za glasbene sladokusce pa še zgoščenke s posnetki domačih zborov, oktetov, klasike, slovenskih popevk, dalmatinskih napevov in raznih ansamblov.

Knjigarna Haček je tudi slovenski kulturni center in gosti številne razstave ter prireja številne literarne, glasbene in druge prireditve, je objavljeno na spletni strani knjigarne.

Nagrado za najboljše avstrijske knjigarne od leta 2017 naprej podeljuje Zveza avstrijskih knjigotržcev skupaj z avstrijskim ministrstvom za umetnost, kulturo, javno upravo in šport.

Avstrijska državna sekretarka za umetnost in kulturo Andrea Mayer je povedala, da dobro knjigarno odlikujejo številne lastnosti, kot so kakovosten in širok izbor, ki kaže literarno in kulturno raznolikost, ter ponuja svetovno in mednarodno usmerjeno knjižno ponudbo, a hkrati ne pozablja na Avstrijo in na regionalne potrebe bralcev.

"V najboljših knjigarnah odkrijemo tudi knjige, za katere sploh nismo vedeli, da jih iščemo. Najboljši knjigotržci v državi namreč poznajo svoje bralce in jim dajejo ideje. Noben algoritem, ne glede na to, kako izpopolnjen je, jih ne more posnemati," je še dodala.