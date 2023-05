Poslovil se je akademik stomatolog Uroš Skalerič

Ljubljana, 9. maja - Umrl je akademik Uroš Skalerič, zaslužni profesor Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je vzgojil generacije stomatologov in uvedel poklic ustnih higienikov, so sporočili iz Stomatološke klinike UKC Ljubljana. Med drugim je bil strokovni direktor stomatološke klinike in vodja centra za ustne bolezni in parodontologijo.