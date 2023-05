Na forumu ZN o prenosu načrtov glede gozdov v strategije držav

New York, 9. maja - Na 18. zasedanju Foruma ZN za gozdove, ki se je v ponedeljek začelo v New Yorku, je glavna tema prenos strateških načrtov ZN za gozdove v strateške dokumente držav. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Darij Krajčič je izpostavil vse večji pomen gozdov na globalni ravni zaradi njihovih ekoloških, socialnih in ekonomskih funkcij.